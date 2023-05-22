Житель Башкирии угнал «Ладу», но она заглохла, тогда он похитил «Мерседес»

Житель Белорецкого района обратился в полицию и рассказал об угоне его автомобиля марки "Мерседес". В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали неоднократно судимого 42-летнего мужчину.

Фото №1 - Житель Башкирии угнал «Ладу», но она заглохла, тогда он похитил «Мерседес»

Оказалось, что до угона иномарки задержанный угнал "Ладу" двенадцатой модели. Он попытался уехать из города, однако автомобиль заглох. Подозревемый бросил машину, отправился в гаражный кооператив, откуда угнал иномарку.

На "Мерседесе" злоумышленник добрался до Абзелиловского района. Остановив автомобиль на обочине, мужчина решил передохнуть, но буквально сразу был блокирован полицейскими.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статьям «угон» и «кража».

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