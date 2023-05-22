Житель Башкирии угнал «Ладу», но она заглохла, тогда он похитил «Мерседес»

Житель Белорецкого района обратился в полицию и рассказал об угоне его автомобиля марки "Мерседес". В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали неоднократно судимого 42-летнего мужчину.

Оказалось, что до угона иномарки задержанный угнал "Ладу" двенадцатой модели. Он попытался уехать из города, однако автомобиль заглох. Подозревемый бросил машину, отправился в гаражный кооператив, откуда угнал иномарку.