В Башкирии женщина без прав устроила смертельную аварию

На 46 км автодороги Большеустьикинское-Юнусово-Юсупово-Душанбеково 51-летняя женщина на «Ладе Приоре» не справилась с управлением и допустила съезд в кювет. Машина опрокинулась. Водительница получила смертельные травмы.

Выяснилось, что женщина и её супруг в состоянии алкогольного опьянения возвращались с застолья. Мужчина посадил за руль авто жену, которая не имела водительских прав, однако была трезвой. К сожалению, трагедии не удалось избежать.