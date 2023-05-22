Житель Башкирии пырнул ножом в живот пьяного соседа

В Кушнаренковском районе Башкирии осудили 49-летнего мужчину, который, затаив злобу на пьяного соседа, пырнул его ножом в живот. Его приговорили к трем годам условного лишения свободы.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. Мужчина увидел в подъезде пьяного соседа и сделал ему замечание, на что последний проявил агрессию. Подсудимый вырвался прибежал домой, схватил нож и ударил им соседа в живот.