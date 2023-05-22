В Уфе выпускники школ станцевали прощальный вальс

Сегодня в школах республики звенят последние звонки. 11,5 тысячи одинадцатиклассников и почти 47 тысяч девятиклассников попрощались с уроками и учебниками. Большой праздник прошел на площади у Конгресс-холла в Уфе. Сотни танцевальных пар, выпускников уфимских школ, исполнили традиционный вальс.

Площадка этнопарка «Ватан» сегодня превратилась в настоящий бальный зал под открытым небом. Такому празднику позавидовали бы и аристократы в 19 веке. Более двух тысяч пар синхронно исполнили вальс.

Первым делом прошло построение. Площадку разбили на танцевальные зоны. У каждого района города – отдельная. К слову, найти своих несложно: цвет бантика колокольчика на груди был определенного цвета.

Движения учили все не один месяц. Сначала в своей школе, а затем всем районом. Свободного места на площадки не было. Танцевали все. И волновались не только школьники, но и организаторы.

Школьников поздравили руководители ведомства и администрации города. Подарок преподнесли и педагоги. Сводный хор учителей исполнил для своих учеников песню.