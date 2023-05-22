В Башкирии в доме с детьми произошёл сильный пожар

Сегодня, 22 мая, в Абзелиловском районе произошёл крупный пожар. Подробности сообщили в МЧС региона.

В деревне Туишево на улице Горной огнём охватило жилой дом. Возгорание стремительно распространилось с участка на участок из-за сильного ветра и плотной застройки. Локализовать пожар удалось лишь через час, а ликвидировать огонь ещё через 60 минут.

В доме, с которого начался пожар, находили два ребёнка: 5-летняя девочка и 7-летний мальчик. К счастью, они успели выбежать из помещения, услышав сигнал пожарного извещателя. Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются.