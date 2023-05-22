В Уфе предприятие «БашРТС» проводит массовую проверку счётчиков

Проверяющие должны иметь при себе удостоверение с личным фото и печатью ООО „Городская абонентская служба“, а также заявку „БашРТС“ с указанием списка адресов домов для проверки. Такие массовые проверки направлены на определение реального расхода коммунальных ресурсов, которые жители передают самостоятельно. Важно помнить, что недостоверный учёт комресурсов в многоквартирном доме может привести к несправедливому увеличению размеру платы за содержание общего имущества в квитанциях.

пресс-служба "БашРТС"