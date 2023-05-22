В Уфе предприятие «БашРТС» проводит массовую проверку счётчиков

В уфимских домах продолжается массовая проверка приборов учета теплоэнергии и горячего водоснабжения. Ее проводит предприятие "БашРТС".
График обхода в период с 22 по 31 мая 2023 года доступен на официальном сайте «БашРТС».
Проверкой счетчиков занимаются сотрудники ООО «Городская абонентская служба», которые являются официальными представителями «БашРТС». Они снимают контрольные показания индивидуальных приборов учета, проверяют их состояние, устанавливают пломбы, определяют наличие или отсутствие фактов вмешательства в работоспособность приборов и оформляют соответствующие акты обследования. Процедура проверки приборов учёта для жителей бесплатная.
В «БашРТС» напомнили: если собственник жилья откажется допускать проверяющих к счётчикам, то плата за отопление и горячую воду будет начисляться по нормативу, что может привести к переплате. Эта мера применяется по истечении трёх расчётных месяцев с даты составления акта о необеспечении доступа к приборам учёта.