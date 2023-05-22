В Уфе предприятие «БашРТС» проводит массовую проверку счётчиков

В уфимских домах продолжается массовая проверка приборов учета теплоэнергии и горячего водоснабжения. Ее проводит предприятие "БашРТС".

Фото №1 - В Уфе предприятие «БашРТС» проводит массовую проверку счётчиков

График обхода в период с 22 по 31 мая 2023 года доступен на официальном сайте «БашРТС».

Проверкой счетчиков занимаются сотрудники ООО «Городская абонентская служба», которые являются официальными представителями «БашРТС». Они снимают контрольные показания индивидуальных приборов учета, проверяют их состояние, устанавливают пломбы, определяют наличие или отсутствие фактов вмешательства в работоспособность приборов и оформляют соответствующие акты обследования. Процедура проверки приборов учёта для жителей бесплатная.

Проверяющие должны иметь при себе удостоверение с личным фото и печатью ООО „Городская абонентская служба“, а также заявку „БашРТС“ с указанием списка адресов домов для проверки. Такие массовые проверки направлены на определение реального расхода коммунальных ресурсов, которые жители передают самостоятельно. Важно помнить, что недостоверный учёт комресурсов в многоквартирном доме может привести к несправедливому увеличению размеру платы за содержание общего имущества в квитанциях.

пресс-служба "БашРТС"

В «БашРТС» напомнили: если собственник жилья откажется допускать проверяющих к счётчикам, то плата за отопление и горячую воду будет начисляться по нормативу, что может привести к переплате. Эта мера применяется по истечении трёх расчётных месяцев с даты составления акта о необеспечении доступа к приборам учёта.

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями