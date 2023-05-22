В Уфе завершился турнир «Школьная волейбольная лига»

В Уфе завершился самый массовый детский волейбольный турнир «Школьная лига» Республики Башкортостан. Соревнования проходили в несколько этапов. В турнире участвовали школы со всей республики. По предварительным оценкам, всего было задействовано более 5000 юных волейболистов. Призеры и победители получили профессиональные мячи, сетки, а также форму.
Победителями турнира у юношей стала команда Белорецка, серебряные медали выиграли спортсмены из Нуримановского района, а бронза досталась Мечетлинскому. В женском турнире второй год подряд выигрывает команда из Янаула, в прошлом сезоне занявшая второе место на всероссийском уровне. Ермекеевский район занял второе место, а спортсменки из Уфы замкнули тройку призеров.