В Уфе завершился турнир «Школьная волейбольная лига»

В Уфе завершился самый массовый детский волейбольный турнир «Школьная лига» Республики Башкортостан. Соревнования проходили в несколько этапов. В турнире участвовали школы со всей республики. По предварительным оценкам, всего было задействовано более 5000 юных волейболистов. Призеры и победители получили профессиональные мячи, сетки, а также форму.