Глава Башкирии рассказал о возможных сложностях с дорожным трафиком во время ремонта моста

В текущем году в башкирской столице стартует ремонт Шакшинского моста. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о возможности предстоящих проблем с дорожным трафиком.
– Это мы должны признать, но сделать этот ремонт мы должны – мост по сути предаварийный. Ратмир Рафилович, вам поручение – людей надо информировать заранее, чтобы они меняли свои графики и понимали, как объезжать и так далее, – обратился к мэру Уфы Радий Хабиров.
Также Глава республики поручил вице-премьеру Алану Марзаеву рассмотреть возможности, как организовать ремонт, чтобы сохранить возможность транспортного потока.