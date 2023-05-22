Глава Башкирии рассказал о возможных сложностях с дорожным трафиком во время ремонта моста

В текущем году в башкирской столице стартует ремонт Шакшинского моста. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о возможности предстоящих проблем с дорожным трафиком. 

Фото №1 - Глава Башкирии рассказал о возможных сложностях с дорожным трафиком во время ремонта моста

– Это  мы должны признать, но сделать этот ремонт мы должны – мост по сути предаварийный. Ратмир Рафилович, вам поручение – людей надо информировать заранее, чтобы они меняли свои графики и понимали, как объезжать и так далее, – обратился к мэру Уфы Радий Хабиров.

Также Глава республики поручил вице-премьеру Алану Марзаеву рассмотреть возможности, как организовать ремонт, чтобы сохранить возможность транспортного потока.

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