В Уфе модернизация детской железной дороги обойдется в 1,8 млрд рублей

Модернизация детской железной дороги в парке Якутова будет стоить 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил на оперативном совещании и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Руслан Гарипов.

Предварительно известно, что затраты возьмет на себя РЖД. По словам Руслана Гарипова, работы проведут в 2024-2025 годах. До начала работ специалисты разработают проектно-сметную документацию.