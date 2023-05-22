В Уфе модернизация детской железной дороги обойдется в 1,8 млрд рублей

Модернизация детской железной дороги в парке Якутова будет стоить 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил на оперативном совещании и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Руслан Гарипов.

Фото №1 - В Уфе модернизация детской железной дороги обойдется в 1,8 млрд рублей

Предварительно известно, что затраты возьмет на себя РЖД. По словам Руслана Гарипова, работы проведут в 2024-2025 годах. До начала работ специалисты разработают проектно-сметную документацию.

Решение РЖД взять на себя затраты одобрил Глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики также добавил, что регион также уделит парку особое внимание.

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