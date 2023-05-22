Подготовка пляжей и урон посевам: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В республике ввели режим ЧС из-за урона, причиненного посевам. Вред культурам нанесла минусовая температура в мае. На еженедельном оперативном совещании в ЦУРе под председательством главы республики обсудили вопросы сельхозотрасли. Основной стала и тема подготовки к летнему сезону.

31 район республики понес потери от майских морозов. Пострадали посевы больше всего в Бакалинском, Илишевском, Шаранском и Чекмагушевском районах. Предварительно аграрии оценивают ущерб более чем в 500 млн рублей. На оперативном совещании руководитель регионального Минсельхоза обратился к главе республики с вопросом введения режима ЧС. Такая процедура необходима при обращении в страховые компании.

При этом посевная кампания в республике находится на финишной прямой. Полностью завершили посев в восьми районах, 23 муниципалитета завершат его в ближайшие дни. Погода благоприятствует полевым работам. Как и тому, что уже скоро отдыхающие заполонят побережья водоемов. За четыре года официальных пляжей в республике стало больше в два раза. Их количество на сегодня достигает 148. Глава республики отметил, что чем больше будет благоустроенных мест отдыха, тем больше шансов, что трагедий на воде станет меньше. Несколько муниципалитетов при этом не имеют официальных мест купания.

Я не очень понимаю Куюргазинский, Федоровский и Мишкинский районы – почему не планируют пляжи? Ведь там есть водоемы. Надо выяснить, так дело не пойдет. Это чисто полномочия муниципалитета. Объемы работ небольшие: дно почистить, песка насыпать и прочее. Отработайте этот вопрос. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В число летних развлечений входит и посещение аттракционов. Эксперты проверили 395 единиц техники, и 11 из них не допущены к эксплуатации. Забраковали карусели по ряду причин – неисправности или неправильного хранения в зимний период.

Им срок дается, если устранять неисправность, их допустят. Урал Искандаров, начальник инспекции Гостехнадзора Республики Башкортостан

На оперативном совещании обсудили дорожную ситуацию. В этом году приступят к ремонту моста через Уфимку в Шакше. Артерия связывает северную часть города с трассой М-5 и популярна среди садоводов. Радий Хабиров заметил, что работы вызовут проблемы с трафиком. Руководитель региона поручил администрации города заранее предупреждать автовладельцев о перекрытии улиц, чтобы горожане могли планировать свой маршрут.

Мы на Заки Валиди неплохо сделали. Мы сейчас вышли на большие ремонты и «фонящие» дороги делаем. Люди не жалуются на ремонт, они жалуются, что непонятны графики и схемы объезда. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан