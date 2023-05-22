Подготовка пляжей и урон посевам: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В республике ввели режим ЧС из-за урона, причиненного посевам. Вред культурам нанесла минусовая температура в мае. На еженедельном оперативном совещании в ЦУРе под председательством главы республики обсудили вопросы сельхозотрасли. Основной стала и тема подготовки к летнему сезону.
31 район республики понес потери от майских морозов. Пострадали посевы больше всего в Бакалинском, Илишевском, Шаранском и Чекмагушевском районах. Предварительно аграрии оценивают ущерб более чем в 500 млн рублей. На оперативном совещании руководитель регионального Минсельхоза обратился к главе республики с вопросом введения режима ЧС. Такая процедура необходима при обращении в страховые компании.
При этом посевная кампания в республике находится на финишной прямой. Полностью завершили посев в восьми районах, 23 муниципалитета завершат его в ближайшие дни. Погода благоприятствует полевым работам. Как и тому, что уже скоро отдыхающие заполонят побережья водоемов. За четыре года официальных пляжей в республике стало больше в два раза. Их количество на сегодня достигает 148. Глава республики отметил, что чем больше будет благоустроенных мест отдыха, тем больше шансов, что трагедий на воде станет меньше. Несколько муниципалитетов при этом не имеют официальных мест купания.
В число летних развлечений входит и посещение аттракционов. Эксперты проверили 395 единиц техники, и 11 из них не допущены к эксплуатации. Забраковали карусели по ряду причин – неисправности или неправильного хранения в зимний период.
На оперативном совещании обсудили дорожную ситуацию. В этом году приступят к ремонту моста через Уфимку в Шакше. Артерия связывает северную часть города с трассой М-5 и популярна среди садоводов. Радий Хабиров заметил, что работы вызовут проблемы с трафиком. Руководитель региона поручил администрации города заранее предупреждать автовладельцев о перекрытии улиц, чтобы горожане могли планировать свой маршрут.
К слову, эта неделя станет богатой на мероприятия: с 23 по 29 мая необходимо будет продумать движение из-за перекрытия улиц Пушкина и Советской. В Уфе пройдет международная книжная ярмарка «Китап-байрам». Завтра столица республики станет местом проведения специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии». Она будет открыта до 26 мая. На неделе масштабное мероприятие уникального формата ожидается и в Сибае. На этой неделе пройдет инвестсабантуй, об этом сказали на оперативке.