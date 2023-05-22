В Уфе перекроют движение из-за прокладки водовода

Завтра в шесть утра на участке улицы Колгуевской перекроют движение. В Уфе приступают к очередному этапу прокладки водовода в Кировском и Дёмском районах Уфы. Это часть масштабного проекта по строительству инженерных сетей в уфимском Забелье.
Работы перенесли специально, чтобы спокойно завершить учебный год. Подрядчик будет работать круглосуточно для сокращения сроков.
- с 23 мая по 14 июля будет закрыт участок от дома № 52 по улице Пугачева до дома № 18В по Бакинской;
- с 15 июля по 31 августа закроют участок от дома № 18В по Бакинской до перекрестка с Колгуевской.
Объезд возможен по улицам Бородинской, Пугачёва и Сочинской. Схема движения общественного транспорта в связи с ограничениями будет также скорректирована.