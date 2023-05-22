В Уфе перекроют движение из-за прокладки водовода

Завтра в шесть утра на участке улицы Колгуевской перекроют движение. В Уфе приступают к очередному этапу прокладки водовода в Кировском и Дёмском районах Уфы. Это часть масштабного проекта по строительству инженерных сетей в уфимском Забелье.