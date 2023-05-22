Под Уфой на полную мощность запустили филиал «Башспирта»

Первое предприятие по производству крепких напитков, открытое в России за последнее десятилетие. В Уфимском районе на полную мощность запустили филиал «Башспирта». В строительство было вложено 3 млрд рублей. На заводе побывал глава региона. Радий Хабиров осмотрел современные системы очистки воды, также в этом году заработали несколько автоматизированных линий по упаковке продукции. В планах – довести их количество до 100%. На конвейере производят до 150 тыс. декалитров в месяц, к концу года планируется увеличить число почти вдвое. Акционерное общество входит в топ-7 производителей крепкого алкоголя в стране. «Башспирт» сегодня – один из крупнейших налогоплательщиков в республике.

Воду не льют, гидросооружение уже установили, но пока не запустили, впереди – получение лицензии. Говоря на языке химиков, H2O – это главный ингредиент будущего продукта «Башспирта». Жидкость очищают. Систему на предприятии продемонстрировали главе региона.

На заводе полный цикл производства. От сырья до упаковки. Причём последний этап на двух конвейерных линиях автоматизировали. В планах – довести это количество до 100%.

И всё же без людей на производстве не обойтись. Отсутствие брака проверяют сотрудники. Каждая единица продукции проходит мимо увеличительного окна. Линия не останавливается, поэтому и работают оценщики, не отрывая взгляд. Смена на таком посту длится всего два часа.