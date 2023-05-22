В Уфе впервые прошел чемпионат России по компьютерному спорту

На соревнования в столицу нашей республики приехали более 50 сильнейших спортсменов со всей страны. Ребята состязались в Dota, StarCraft II, Clash Royale, Tekken 7 и Counter-Strike: Global Offensive.

Они сфокусированы на мониторах, ведь там идет настоящая борьба. Сильнейшие российские спортсмены, участники мировых чемпионатов боролись за первое место на главных российских соревнованиях. Два дня «Уфа-Арена» собирала большое количество болельщиков. Киберспорт – это буря эмоций. И эти чувства испытывали не только сами спортсмены, но и зрители.

Во второй день соревнований прошли финальные встречи во всех дисциплинах. Яков Моисеев стал абсолютным победителем в компьютерной игре StarCraft II. Представитель Краснодара смог обыграть своего соперника со счетом 3:2.

Я немножко устал, но я очень счастлив и доволен результатом. Я победил самого сильного игрока на этом турнире в финале. Яков Моисеев, чемпион России по компьютерному спорту 2023 в StarCraft 2 /Краснодар/

Уфа впервые провела такое масштабное мероприятие по киберспорту. Всего в чемпионате было задействовано более 20 тысяч человек. Башкирские спортсмены тоже принимали участие в отборочных играх и дошли до 1/4 и 1/8 финала.

Ребята, которые здесь, – это люди, которые получили высшие спортивные достижения, разряды. Это чемпионы своих регионов, которые сюда направлены в рамках сборных. Здесь будут лучшие из лучших. Впервые в истории в рамках чемпионата будет новая дисциплина – тактический трехмерный бой. Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России

В дисциплине Counter-Strike победителями стали представители Томской области. Киберспортсмены из команды Cosmo обыграли своих противников из Санкт-Петербурга – 2:1.

К нам приехали сильнейшие спортсмены со всей России. Те, кто добрался до уровня полуфинала чемпионата в своей дисциплине. Этот уровень для многих кажется недостижимым, но если работать над собой, все как в настоящем спорте. Если готовится ответственно к соревнованиям, то, конечно, можно добраться и до него. Азамат Муратов, председатель башкирского республиканского отделения Федерации компьютерного спорта России