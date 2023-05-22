В Уфе впервые прошел чемпионат России по компьютерному спорту

На соревнования в столицу нашей республики приехали более 50 сильнейших спортсменов со всей страны. Ребята состязались в Dota, StarCraft II, Clash Royale, Tekken 7 и Counter-Strike: Global Offensive.
Они сфокусированы на мониторах, ведь там идет настоящая борьба. Сильнейшие российские спортсмены, участники мировых чемпионатов боролись за первое место на главных российских соревнованиях. Два дня «Уфа-Арена» собирала большое количество болельщиков. Киберспорт – это буря эмоций. И эти чувства испытывали не только сами спортсмены, но и зрители.
Во второй день соревнований прошли финальные встречи во всех дисциплинах. Яков Моисеев стал абсолютным победителем в компьютерной игре StarCraft II. Представитель Краснодара смог обыграть своего соперника со счетом 3:2.
Уфа впервые провела такое масштабное мероприятие по киберспорту. Всего в чемпионате было задействовано более 20 тысяч человек. Башкирские спортсмены тоже принимали участие в отборочных играх и дошли до 1/4 и 1/8 финала.
В дисциплине Counter-Strike победителями стали представители Томской области. Киберспортсмены из команды Cosmo обыграли своих противников из Санкт-Петербурга – 2:1.
В дисциплине Tekken 7 главную награду забрал Алексей Баранов из Свердловской области, а Данил Орешкин из Санкт-Петербурга стал первым в компьютерной игре Clash Royale. Общий призовой фонд турнира составил 5 миллионов рублей.