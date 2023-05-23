В нацпарке «Башкирия» бобру дали забавное имя

Специалисты национального парка «Башкирия» рассказали, что дали имя бобру, которого недавно заметили на охранной территории.
Бобр получил имя Хомыч. При этом кличку зверёк получил с помощью пользователей сети. Специалисты нацпарка предложили выбрать имя из нескольких предложенных: Грызли, Энди, Хомыч, Фома и Яша.
Также сотрудники заповедника поделились новым видео. На этот раз камера засняла ночные хлопоты зверька. В темное время суток он не менее активен, чем днём. Хомыч ест, заготавливает корм, играет в воде, наводит порядок вокруг своей хатки.