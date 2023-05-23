В Уфе трансплантологи сыграли в футбол со своими пациентами

В Уфе на футбольном поле встретились пациенты, которые перенесли пересадку органов, и их врачи. Это стало началом Дней народного здоровья в Башкортостане. В республике пересадкой почек занимаются с 1996 года, печени и сердца – с 2013. В этом году провели уже 14 подобных операций.

11 лет назад мама второй раз подарила жизнь Вадиму Янбердину. Сыну пересадили ее почку. С тех пор семья увеличилась вдвое. Теперь Вадим Янбердин приходит на футбольный турнир с группой поддержки – с пятилетним сыном Арсеном и дочкой Яной. Пока есть время до матча, он отрабатывает удары с ними.

Вместе с Вадимом Янбердиным в одной команде Ильдус Ямалиев. Он приехал из Шаранского района. Мужчина – после пересадки сердца. Как сам признается, благодаря успешной операции теперь даже играет в футбол.

Со стороны совершенно обычные футболисты, но уже один выход на поле для них – достижение. Это люди, которые были на грани между жизнью и смертью, перенесли трансплантацию органов. Спорт наконец-то превращается из экзотики в норму их новой жизни.

Здесь врачи и трансплантологи республиканского кардиоцентра, РКБ имени Куватова и 21-й больницы. Футбольный матч провели в рамках Дней народного здоровья, который организуют в республике уже почти десять лет.