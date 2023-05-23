Топ-5 успешных инвестиционных проектов инвестиционного сабантуя «Зауралье»

В 2022 году на инвестиционном сабантуе «Зауралье» правительство Башкирии подписало соглашение о намерениях с ООО «ЭкоПродукт», касающееся создания производства сублимированного кумыса. Инвестпроект получил статус приоритетного, компания планирует вложить в его реализацию 223 млн рублей, организовать собственные коневодческие фермы и построить производственный цех в Баймаке. Мощность производства полного цикла составит 26-30 тонн сухого продукта в год. Здесь планируют выпускать до 8,2 тонн кобыльего молока, 600 тыс. бутылок кумыса, объем мяса на переработку оценивается в 246,5 тонн в год. Будет создано 58 рабочих мест.