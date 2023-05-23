Топ-5 успешных инвестиционных проектов инвестиционного сабантуя «Зауралье»

В Башкирии на этой неделе стартует инвестиционный сабантуй «Зауралье». Он пройдет в Сибае с 23 по 27 мая.
Экономический форум призван помочь выстроить сотрудничество между властями и бизнесом и реализовать общие проекты. Как сообщает «Башинформ», в правительстве республики рассказали, какие пять значимых инвестиционных проектов были реализованы за время существования сабантуя.
1. Строительство подземного рудника и отработка запасов Подольского медно-цинкового месторождения
Соглашение о намерениях по данному проекту было подписано на полях первого инвестиционного сабантуя в 2019 году. 12 ноября того же года проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан с планируемым объемом инвестиций 45,936 млрд рублей.
За это время сделано немало. Разработана проектная документация и технико-экономическое обоснование проекта. Сейчас ведется строительство ствола шахты «Восточная вентиляционная», начата проходка ствола. Развивается и инфраструктура объекта - строятся временные здания и сооружения.
2. Роботизированные молочно-товарные фермы
Инвестиционный проект по созданию роботизированных молочно-товарных ферм на 800 голов вблизи Самарского отделения совхоза входит в число приоритетных. Реализует его СПК «Красная Башкирия». В 2020 году в СПК состоялось открытие 1-го корпуса на 400 голов. Общий объем инвестиций в проект составит почти 500 млн рублей. Ежегодная производительность — 9 тыс. тонн молока высокого качества, отвечающего требованиям евростандартов. Сейчас здесь строят собственный кормоцех, где установят оборудование для приготовления кормов для животных, содержащихся на роботизированной ферме.
3. Модернизация хозяйственного комплекса ООО «Агрофирма Байрамгул»
История проекта началась на инвестсабантуе 2020 года, когда было подписано соглашение о намерениях. На сегодняшний день «Агрофирма Байрамгул» из Учалинского района Башкирии уже вложила в модернизацию молочного производства 327,2 млн рублей из планируемых 418,5 млн рублей инвестиций.
4. Детский центр отдыха и оздоровления
Благодаря подписанному на инвестиционном сабантуе соглашению в Башкирии ведутся проектные работы по созданию детского центра отдыха и оздоровления в Зауралье. В строительство планируется вложить 3,517 млрд рублей инвестиций. Уже определен земельный участок и заключен договор аренды.
5. Производство сублимированного кумыса
В 2022 году на инвестиционном сабантуе «Зауралье» правительство Башкирии подписало соглашение о намерениях с ООО «ЭкоПродукт», касающееся создания производства сублимированного кумыса. Инвестпроект получил статус приоритетного, компания планирует вложить в его реализацию 223 млн рублей, организовать собственные коневодческие фермы и построить производственный цех в Баймаке. Мощность производства полного цикла составит 26-30 тонн сухого продукта в год. Здесь планируют выпускать до 8,2 тонн кобыльего молока, 600 тыс. бутылок кумыса, объем мяса на переработку оценивается в 246,5 тонн в год. Будет создано 58 рабочих мест.
Пятый, юбилейный инвестиционный сабантуй «Зауралье- 2023» пройдет с 25 по 27 мая в Сибае. Его участники обсудят актуальные вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов, внутреннего туризма, цифровизации городской среды и экологии. Страной-партнером форума 2023 года выступит Китай.