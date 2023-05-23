В Башкирии пьяный девятиклассник напал с ножом на подростков

В Иглинском районе Башкирии девятиклассник напал с ножом на ровесников. Юноши поругались из-за того, что назвали одного из члена компании «педофилом». Мальчик, который был в нетрезвом состоянии, не стерпел обиду и набросился на друзей с ножом.