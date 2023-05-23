В Башкирии пьяный девятиклассник напал с ножом на подростков

В Иглинском районе Башкирии девятиклассник напал с ножом на ровесников. Юноши поругались из-за того, что назвали одного из члена компании «педофилом». Мальчик, который был в нетрезвом состоянии, не стерпел обиду и набросился на друзей с ножом.
Как сообщает telegram-канал Mash Batash, инцидент произошел у озера, когда компания подростков отмечала последний звонок. Во время ссоры Артём девятиклассник ударил одного противника в живот, а другому попал в грудь.
Обоих госпитализировали. Нападавшего задержали.