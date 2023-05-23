ФК «Уфа» получил лицензию РФС-2 для участия в Первой лиге

Футбольный клуб «Уфа» получил лицензию РФС-2 для участия в Первой лиге. Такое решение было принято по итогам заседания комитета по лицензированию Российского футбольного союза.
ФК «Уфа» получил лицензию, позволяющую в следующем сезоне выступать в Первой лиге. В том числе РФС вынес запрет на регистрацию новых футболистов для «Уфы» до погашения просроченной задолженности. Прямо сейчас команда расположилась на 16-м месте в турнирной таблице, отставая от идущей в спасительной зоне «Кубани» на два очка.