В Башкирии работодатель скрыл травму сотрудника

Непосредственное начальство сообщение о случившемся проигнорировало. В Бирскую ЦРБ пострадавшую доставила родственница. Медучреждение и проинформировало гострудинспекцию о факте производственного травматизма. Работодатель в нарушение требований ст. 227-230 ТК РФ расследование несчастного случая не организовал. Было проведено дополнительное расследование сокрытого работодателем несчастного случая. Установлено, что на предприятии фактически не функционирует система управления охраной труда, есть недостатки в организации подготовки работников по охране труда, в частности, допуск к работе без целевого инструктажа.

пресс-служба Гострудинспекции РБ