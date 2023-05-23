В Башкирии работодатель скрыл травму сотрудника

В Бирске на предприятии по подаче воды 33-летняя контролёр абонентского отдела получила травму. Однако работодатель факт произошедшего скрыл. Гострудинспекция начала расследование. 

Фото №1 - В Башкирии работодатель скрыл травму сотрудника

В марте во время доставки квитанций за холодную воду сотрудница поскользнулась и неудачно упала около подъезда многоквартирного дома. Прохожие помогли женщине, получившей повреждение связки коленного сустава, подняться.

Непосредственное начальство сообщение о случившемся проигнорировало. В Бирскую ЦРБ пострадавшую доставила родственница. Медучреждение и проинформировало гострудинспекцию о факте производственного травматизма. Работодатель в нарушение требований ст. 227-230 ТК РФ расследование несчастного случая не организовал. Было проведено дополнительное расследование сокрытого работодателем несчастного случая. Установлено, что на предприятии фактически не функционирует система управления охраной труда, есть недостатки в организации подготовки работников по охране труда, в частности, допуск к работе без целевого инструктажа.

пресс-служба Гострудинспекции РБ 

Работодатель, допустивший нарушения требований охраны труда и сокрывший факт несчастного случая, привлечён к административной ответственности в виде штрафов.

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