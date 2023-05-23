В Башкирии работодатель скрыл травму сотрудника

В Бирске на предприятии по подаче воды 33-летняя контролёр абонентского отдела получила травму. Однако работодатель факт произошедшего скрыл. Гострудинспекция начала расследование.
В марте во время доставки квитанций за холодную воду сотрудница поскользнулась и неудачно упала около подъезда многоквартирного дома. Прохожие помогли женщине, получившей повреждение связки коленного сустава, подняться.
Работодатель, допустивший нарушения требований охраны труда и сокрывший факт несчастного случая, привлечён к административной ответственности в виде штрафов.