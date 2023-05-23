В Уфе разрушилась стена многоэтажного дома

Сегодня, 23 мая, в социальных сетях широко распространилось видео с разрушением стены многоэтажного дома в Уфе.

Инцидент произошёл по адресу Кирова, 99/2. Фасад дома упал около четырёх часов утра. При этом жильцы дома неоднократно обращались в соответствующие инстанции по факту разрушения стены.

Уфимцы переживают, что стена будет продолжать разрушаться. Это может привести к поломке квартир и человеческим жертвам, так как у дома часто проходят люди. Жильцы просят обратить внимание на серьёзную опасность.