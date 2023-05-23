Российский нефтегазохимический форум в Уфе: итоги первого дня

65 тысяч домовладений в Башкортостане могут быть обеспечены голубым топливом по программе догазификации. Такие цифры озвучили на Российском нефтегазохимическом форуме в Уфе. Его открытие, как и международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии», состоялось сегодня.
Надёжные и высокопроходимые. Они сделаны для работы в суровых условиях, где минус 50 градусов по Цельсию – еще не предел. Главу Башкортостана знакомят с 30-тонным сейсмическим вибрационным источником «Батыр». Разработанная башкирскими геологоразведчиками техника используется при поиске месторождений нефти и газа.
На выставке «Газ. Нефть. Технологии» были представлены уникальные импортозамещающие разработки. Что очень актуально, отметил Глава Башкортостана во время открытия форума. Радий Хабиров подчеркнул, что мероприятие проводится в непростое для отрасли время. Именно сфера газонефтехимии ощутила на себе сильнейший санкционный удар.
Отрасль не просто выдерживает удары, а идёт вперёд, показывает новые инновационные, глубоко научные методы и продукты. На церемонии открытия форума и выставки, в прямом эфире Радий Хабиров дал старт запуску распределительного газопровода в микрорайоне Звёздный села Иглино и двум производственным площадкам в Белорецке и Уфимском районе.
За 30 лет работы выставка стала авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и принятия оптимальных решений дальнейшего развития нефтегазохимического комплекса. В этом году участникам форума представили обширную и насыщенную деловую программу.
В рамках программы форума в день открытия состоялась пленарная сессия «Трансформация нефтегазохимической отрасли России: национальные приоритеты и точки роста». Участие в ней принял Радий Хабиров. Выступая с приветственным словом, глава республики поблагодарил руководителей предприятий отрасли за активное взаимодействие и отметил, что в нашем регионе на должном уровне налажено сотрудничество по линии промышленного производства.
315 компаний из 36 регионов России. Участие в форуме принимают также представители зарубежных государств. 31-я международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» обещает стать самой масштабной за всё время проведения.