Российский нефтегазохимический форум в Уфе: итоги первого дня

65 тысяч домовладений в Башкортостане могут быть обеспечены голубым топливом по программе догазификации. Такие цифры озвучили на Российском нефтегазохимическом форуме в Уфе. Его открытие, как и международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии», состоялось сегодня.

Надёжные и высокопроходимые. Они сделаны для работы в суровых условиях, где минус 50 градусов по Цельсию – еще не предел. Главу Башкортостана знакомят с 30-тонным сейсмическим вибрационным источником «Батыр». Разработанная башкирскими геологоразведчиками техника используется при поиске месторождений нефти и газа.

Мы выпустили таких машин уже почти 100 единиц, сейчас в производстве находится партия из десяти машин и у нас будет уже 100 единиц. Наиль Мунасыпов, главный геолог АО «Башнефтегеофизика»

На выставке «Газ. Нефть. Технологии» были представлены уникальные импортозамещающие разработки. Что очень актуально, отметил Глава Башкортостана во время открытия форума. Радий Хабиров подчеркнул, что мероприятие проводится в непростое для отрасли время. Именно сфера газонефтехимии ощутила на себе сильнейший санкционный удар.

Мы проводим выставку в непростое время для нефтегазохимической отрасли. Она выдержала наиболее сильный санкционный удар. И те проекты, которые сегодня представляют здесь, говорят о том, что отрасль развивается, идёт вперёд, предлагает новые научные методы и продукты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отрасль не просто выдерживает удары, а идёт вперёд, показывает новые инновационные, глубоко научные методы и продукты. На церемонии открытия форума и выставки, в прямом эфире Радий Хабиров дал старт запуску распределительного газопровода в микрорайоне Звёздный села Иглино и двум производственным площадкам в Белорецке и Уфимском районе.

Одна из главных тем выставки – вопросы газоснабжения и газификации. Это важные государственные задачи. В Башкортостане «Газпром» реализует масштабную инвестиционную программу. В планах – газифицировать 181 населённый пункт. Благодарю руководство республики и лично Радия Фаритовича Хабирова за эффективную совместную работу. Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»

За 30 лет работы выставка стала авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и принятия оптимальных решений дальнейшего развития нефтегазохимического комплекса. В этом году участникам форума представили обширную и насыщенную деловую программу.

Мы превысили количество участников за все годы. Мы может с гордостью сказать, что Уфа эти четыре дня будет центром нефтегазохимической отрасли России, потому что все эксперты сейчас в Уфе. Альбина Кильдигулова, генеральный директор ООО «Башкирская выставочная компания»

В рамках программы форума в день открытия состоялась пленарная сессия «Трансформация нефтегазохимической отрасли России: национальные приоритеты и точки роста». Участие в ней принял Радий Хабиров. Выступая с приветственным словом, глава республики поблагодарил руководителей предприятий отрасли за активное взаимодействие и отметил, что в нашем регионе на должном уровне налажено сотрудничество по линии промышленного производства.