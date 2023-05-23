В Уфу прибыл ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца

Уфа стала одним из 100 городов, где верующие могут прикоснуться к святыне – покровителю российского воинства. 6 мая Патриарх Кирилл совершил молебен великомученику Георгию Победоносцу на Поклонной горе, положив начало всероссийской акции «Молитва о Победе». Сегодня ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца прибыл в Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь он пробудет недолго – всего два дня.

Москва, Тула, Белгород, Брянск, Курск, Орел, Липецк, Воронеж, Казань, Оренбург и теперь уже Уфа. Одна из особо почитаемых православной церковью святыня – частица мощей святого Георгия Победоносца – хранится в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Чтобы все жители страны смогли помолиться о победе и российском воинстве, решили пронести ее крестным ходом по России. Весь день 23 и 24 мая в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы будет совершаться непрестанно молебное пение.

По благословению святейшего патриарха ковчег вместе с иконой прибыл в Уфу, в кафедральный собор. Был отслужен молебен Георгию Победоносцу, и цель этого крестного хода по городам нашего Отечества заключается в том, что мы к Георгию Победоносцу, к святому обращаемся о даровании победы нашему воинству, о защите нашего Отечества, об укреплении нашего народа. отец Евгений, пресс-секретарь Уфимской епархии

Уфа – это очень важный регион в этом крестном ходе, мы очень надеемся, что все жители и города, и республики смогут приложиться. дьякон Даниил Коласовский, клирик Сергиево-Посадской епархии Московской митрополии

Так же, как и на иконах, великомученик Георгий сидит на белом коне и поражает копьем змея. Согласно преданию, зверь пожирал людей. Ему по жребию отдавали юношей и девушек. Когда выпала очередь дочери местного правителя, появился святой Георгий, который пронзил копьем змея и спас ее. Сразу после этого жители города из язычества перешли в православную веру.

Я такую благодать почувствовала, когда приложилась, не описать. Чтобы война скорее кончилась, чтобы наши все воины пришли живы-здоровы и чтобы мир был на земле. Елена Грибова

Чтобы всё было хорошо, чтобы радость всегда была вокруг, чтобы люди процветали, не были злыми, были добрыми. Новиков Илья

Здоровья сыну, он инвалид у меня. Ну и о победе. Константин Сизов

Пока святые мощи находятся в храме, для делегации, сопровождающей святыню, администрация города организовала экскурсию.

Уфа, как и республика, – многонациональный и многоконфессиональный город. И сила в том числе нашей республики вот в этом многонациональном мире и согласии. Мы хотим показать, какие у нас есть храмы, мечети, синагога. Мы повезем их в «Ляля-Тюльпан». Руслан Карамышев, заместитель председателя совета по государственным конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан