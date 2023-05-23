В Уфу прибыл ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца

Уфа стала одним из 100 городов, где верующие могут прикоснуться к святыне – покровителю российского воинства. 6 мая Патриарх Кирилл совершил молебен великомученику Георгию Победоносцу на Поклонной горе, положив начало всероссийской акции «Молитва о Победе». Сегодня ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца прибыл в Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь он пробудет недолго – всего два дня.
Москва, Тула, Белгород, Брянск, Курск, Орел, Липецк, Воронеж, Казань, Оренбург и теперь уже Уфа. Одна из особо почитаемых православной церковью святыня – частица мощей святого Георгия Победоносца – хранится в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Чтобы все жители страны смогли помолиться о победе и российском воинстве, решили пронести ее крестным ходом по России. Весь день 23 и 24 мая в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы будет совершаться непрестанно молебное пение.
Так же, как и на иконах, великомученик Георгий сидит на белом коне и поражает копьем змея. Согласно преданию, зверь пожирал людей. Ему по жребию отдавали юношей и девушек. Когда выпала очередь дочери местного правителя, появился святой Георгий, который пронзил копьем змея и спас ее. Сразу после этого жители города из язычества перешли в православную веру.
Пока святые мощи находятся в храме, для делегации, сопровождающей святыню, администрация города организовала экскурсию.
24 мая в 6 часов вечера делегация продолжит свой путь дальше. Из Уфы ковчег с мощами отправится в Ижевск.