В Уфе прошел турнир по тяжелой атлетике «Кубок Легенд»

В Уфе прошел турнир «Кубок Легенд» памяти мастеров спорта Советского Союза по тяжелой атлетике. Имена Владимира Вагина и Марата Саяхова известны всем атлетам. На мероприятие собралось порядка 50 желающих принять участие. В основном были спортсмены из Башкортостана, а также из Екатеринбурга и Красноярского края.
Альберт Саяхов – сын легендарного Марата Фердаусовича. Именно он выступил с инициативой провести турнир. Саяхов-младший начал заниматься тяжелой атлетикой в 6 лет, а уже в 11 ему присвоили звание мастера спорта. Позже он стал принимать участие в международных и всероссийских стартах. Первым тренером был для него отец. А после смерти Марата Фердаусовича спортивным навыкам Альберта обучал Владимир Геннадьевич Вагин.
В соревнованиях спортсмены выполняли два упражнения: рывок и толчок. В течение минуты атлеты должны были поднять штангу над головой и зафиксировать ее в неподвижном состоянии. Всего у спортсменов было три попытки.
Большинство участников турнира – воспитанники именитых спортсменов. Так, Алия Яушева начало своей спортивной карьеры провела под руководством Владимира Геннадьевича. Она является многократной чемпионкой России. А это благодаря навыкам тренера с большой буквы.
Турнир по тяжелой атлетике такого формата проводился впервые. Возможно, он станет ежегодным. Ведь необходимо помнить и знать таких легендарных спортсменов.