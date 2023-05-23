В Уфе прошел турнир по тяжелой атлетике «Кубок Легенд»

В Уфе прошел турнир «Кубок Легенд» памяти мастеров спорта Советского Союза по тяжелой атлетике. Имена Владимира Вагина и Марата Саяхова известны всем атлетам. На мероприятие собралось порядка 50 желающих принять участие. В основном были спортсмены из Башкортостана, а также из Екатеринбурга и Красноярского края.

Альберт Саяхов – сын легендарного Марата Фердаусовича. Именно он выступил с инициативой провести турнир. Саяхов-младший начал заниматься тяжелой атлетикой в 6 лет, а уже в 11 ему присвоили звание мастера спорта. Позже он стал принимать участие в международных и всероссийских стартах. Первым тренером был для него отец. А после смерти Марата Фердаусовича спортивным навыкам Альберта обучал Владимир Геннадьевич Вагин.

Потом мой второй тренер ушел из жизни. И вот спустя семь лет я решил продлить их имя. Альберт Саяхов, сын Марата Саяхова, чемпион мира по тяжелой атлетике

В соревнованиях спортсмены выполняли два упражнения: рывок и толчок. В течение минуты атлеты должны были поднять штангу над головой и зафиксировать ее в неподвижном состоянии. Всего у спортсменов было три попытки.

Тяжелая атлетика – скоростно-силовой вид спорта, который развивает все качества человека – силовые и скоростные. Дает силы, дает здоровье, дает выносливость. Иван Денисов, главный судья соревнований по тяжелой атлетике

Большинство участников турнира – воспитанники именитых спортсменов. Так, Алия Яушева начало своей спортивной карьеры провела под руководством Владимира Геннадьевича. Она является многократной чемпионкой России. А это благодаря навыкам тренера с большой буквы.

Как раз в память моего тренера, заслуженного тренера России Вагина Владимира Геннадьевича. Тренировалась буквально две недели, как узнала. Решила в память его выступить. Алия Яушева, участница соревнований по тяжелой атлетике