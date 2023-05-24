Пожилая жительница Уфы отдала мошенникам почти 4 млн рублей

73-летняя уфимка поддалась уговорам мошенников и обманывала сотрудников банка, риелтора и родственников. Она отдала злоумышленникам более 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - Пожилая жительница Уфы отдала мошенникам почти 4 млн рублей

Горожанке в конце апреля стали названивать якобы сотрудник банка и для убедительности якобы сотрудник правоохранительного органа с сообщением, что ее счет пытаются взломать злодеи. Пенсионерка поверила и пошла в банк, чтобы обналичить свои деньги, реальные сотрудники организации пытались у нее выяснить истинную причину спешки и не общается ли она с мошенниками, но пенсионерка стояла на своем и убедительно врала оператору банка. Успешно обналичив свои накопления в размере 400 тысяч рублей, уфимка положила их на счет мошенников.

пресс-служба МВД по РБ

Мошенники снова выдумали проблему – на имя горожанки пытаются оформить кредит, эту операцию можно опровергнуть только «перекрестным» кредитом. Пенсионерка оформила кредит и получила около 500 тысяч рублей. Эти деньги тоже были успешно отправлены на счета мошенников.

Но и на этом аферисты не успокоились. Узнав, что горожанка проживает одна, мошенники убедили ее продать квартиру. В течение 10-ти дней пожилая уфимка продала недвижимость. Интересно, что риелтор тоже пыталась вразумить женщину, выясняя, к чему такая спешность и низкая цена, на что та ответила, что деньги нужны на ремонт дома.

Выручив с продажи 3 миллиона наличными, пенсионерка сообщила об этом своим «добродеятелям». Те назначили встречу в одном из парков Уфы, где пожилая женщина сможет передать «надежному» курьеру деньги.

Встреча состоялась, 73-летняя женщина передала злоумышленникам все, что у нее было, все также думая, что спасает свое имущество от мошенников. Однако сотрудники перестали ей звонить, тогда до пенсионерки дошло осознание, что это и были самые настоящие мошенники, но было уже очень поздно. Примечательно, что сама она знала о существующих схемах мошенничества, но все оказалось бессмысленно.

пресс-служба МВД по РБ
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