Пожилая жительница Уфы отдала мошенникам почти 4 млн рублей

Встреча состоялась, 73-летняя женщина передала злоумышленникам все, что у нее было, все также думая, что спасает свое имущество от мошенников. Однако сотрудники перестали ей звонить, тогда до пенсионерки дошло осознание, что это и были самые настоящие мошенники, но было уже очень поздно. Примечательно, что сама она знала о существующих схемах мошенничества, но все оказалось бессмысленно.

пресс-служба МВД по РБ