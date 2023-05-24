Пожилая жительница Уфы отдала мошенникам почти 4 млн рублей

73-летняя уфимка поддалась уговорам мошенников и обманывала сотрудников банка, риелтора и родственников. Она отдала злоумышленникам более 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Мошенники снова выдумали проблему – на имя горожанки пытаются оформить кредит, эту операцию можно опровергнуть только «перекрестным» кредитом. Пенсионерка оформила кредит и получила около 500 тысяч рублей. Эти деньги тоже были успешно отправлены на счета мошенников.
Но и на этом аферисты не успокоились. Узнав, что горожанка проживает одна, мошенники убедили ее продать квартиру. В течение 10-ти дней пожилая уфимка продала недвижимость. Интересно, что риелтор тоже пыталась вразумить женщину, выясняя, к чему такая спешность и низкая цена, на что та ответила, что деньги нужны на ремонт дома.
Выручив с продажи 3 миллиона наличными, пенсионерка сообщила об этом своим «добродеятелям». Те назначили встречу в одном из парков Уфы, где пожилая женщина сможет передать «надежному» курьеру деньги.