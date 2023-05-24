Трое братьев несколько лет грабили банки в Уфе и Москве

При совершении одного из нападений в г. Москва, после закрытия филиала подельники подкараулили кассира банка возле ее машины, приковали ее наручниками к подголовнику сиденья и под натиском угроз заставили передать ключи от входной двери помещения и код для снятия системы безопасности, где хранилось наличными почти 5,3 млн рублей, более 13 тыс. долларов США и 17 тыс. евро. Проникнув внутрь и испугавшись сработавшей охранной сигнализации, они покинули место преступления.

пресс-служба прокуратуры Советского района Уфы