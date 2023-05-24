Трое братьев несколько лет грабили банки в Уфе и Москве

За разбой суд отправил в тюрьму на 9 лет жителя Илишевского района. С 2016 по 2021 год он вместе с двумя братьями грабил банки на территории Москвы и Уфы.

Фото №1 - Трое братьев несколько лет грабили банки в Уфе и Москве

Злоумышленники тщательно осматривали офисы банков, обследовали их расположение. Грабители угрожали сотрудникам банков и требовали передать им деньги.

При совершении одного из нападений в г. Москва, после закрытия филиала подельники подкараулили кассира банка возле ее машины, приковали ее наручниками к подголовнику сиденья и под натиском угроз заставили передать ключи от входной двери помещения и код для снятия системы безопасности, где хранилось наличными почти 5,3 млн рублей, более 13 тыс. долларов США и 17 тыс. евро. Проникнув внутрь и испугавшись сработавшей охранной сигнализации, они покинули место преступления.

пресс-служба прокуратуры Советского района Уфы

Сумма ущерба составила около 5,4 млн рублей. Свою вину подсудимый признал.

В отношении одного из братьев уголовное дело прекращено в связи со смертью, еще один соучастник осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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