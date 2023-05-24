Трое братьев несколько лет грабили банки в Уфе и Москве

За разбой суд отправил в тюрьму на 9 лет жителя Илишевского района. С 2016 по 2021 год он вместе с двумя братьями грабил банки на территории Москвы и Уфы.
Злоумышленники тщательно осматривали офисы банков, обследовали их расположение. Грабители угрожали сотрудникам банков и требовали передать им деньги.
Сумма ущерба составила около 5,4 млн рублей. Свою вину подсудимый признал.
В отношении одного из братьев уголовное дело прекращено в связи со смертью, еще один соучастник осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.