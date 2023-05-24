Появились подробности обнаружения трупа женщины в Башкирии

В Кугарчинском районе Башкирии на берегу реки Большой Ик местный житель обнаружил труп женщины. Об этом рассказывает газета "Кугарчинские вести".

Фото №1 - Появились подробности обнаружения трупа женщины в Башкирии

Тело молодой женщины находилось под деревом. Ее лицо было испорчено до неузнаваемости, а также отсутствовали передние зубы. По предварительным данным, смерть женщины наступила месяц назад.

В настоящий момент существует версия, что труп принесло половодьем. Пока что личность погибшей не установлена. известно, что она была одета в розовую куртку с капюшоном, бирюзовые трико с надписью "Дисней" и бежевый вязанный свитер.

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