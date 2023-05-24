Появились подробности обнаружения трупа женщины в Башкирии

В Кугарчинском районе Башкирии на берегу реки Большой Ик местный житель обнаружил труп женщины. Об этом рассказывает газета "Кугарчинские вести".
Тело молодой женщины находилось под деревом. Ее лицо было испорчено до неузнаваемости, а также отсутствовали передние зубы. По предварительным данным, смерть женщины наступила месяц назад.
В настоящий момент существует версия, что труп принесло половодьем. Пока что личность погибшей не установлена. известно, что она была одета в розовую куртку с капюшоном, бирюзовые трико с надписью "Дисней" и бежевый вязанный свитер.