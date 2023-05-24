В Башкирии 24-летняя девушка угнала машину у нового знакомого и устроила ДТП

Жительница Кумертау обратилась в полицию и рассказала, что неизвестная угнала ее автомобиль марки Peugeot. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в день угона женщина дала транспортное средство своему 39-летнему родственнику.
39-летний мужчина, катаясь поздней ночью по городу, увидел на остановке девушку и предложил подвезти. По дороге предложил новой знакомой посмотреть на ночной город и вкусно покушать. Они остановились возле круглосуточного кафе, и водитель зашел сделать заказ. В это время его новая 24-летняя знакомая решила изменить планы и угнала автомобиль. Она пересела за руль авто и поехала по городу.
24-летняя подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело. В содеянном она призналась.
Фото: МВД по РБ.