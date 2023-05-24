В Башкирии 24-летняя девушка угнала машину у нового знакомого и устроила ДТП

Жительница Кумертау обратилась в полицию и рассказала, что неизвестная угнала ее автомобиль марки Peugeot. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в день угона женщина дала транспортное средство своему 39-летнему родственнику.

Фото №1 - В Башкирии 24-летняя девушка угнала машину у нового знакомого и устроила ДТП

39-летний мужчина, катаясь поздней ночью по городу, увидел на остановке девушку и предложил подвезти. По дороге предложил новой знакомой посмотреть на ночной город и вкусно покушать. Они остановились возле круглосуточного кафе, и водитель зашел сделать заказ. В это время его новая 24-летняя знакомая решила изменить планы и угнала автомобиль. Она пересела за руль авто и поехала по городу.

Водитель, заметив, что его машина уезжает, побежал за ней, но догнать не смог. Тогда он обратился в ближайшую охранную службу. К погоне подключились сотрудники ГИБДД. Девушка гоняла на чужой машине по городу, а позже вовсе выехала на трассу Уфа-Оренбург. Предварительно установлено, что 24-летняя девушка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила самостоятельно покататься за рулем чужого автомобиля. Не имея водительского удостоверения и навыков вождения авто, в ходе угона она совершила ДТП с двумя автомобилями. В результате никто не пострадал, а угонщица была задержана полицейскими. Как оказалось, девушка уже имела опыт нарушения законов. Ранее она привлекалась к административной ответственности по статьям 6.9 и 6.9.1 КоАП РФ за потребление наркотических средств и уклонение от прохождения лечения от наркомании.

пресс-служба МВД по РБ

24-летняя подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело. В содеянном она призналась.

Фото: МВД по РБ.

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