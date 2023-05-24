В Башкирии 24-летняя девушка угнала машину у нового знакомого и устроила ДТП

Водитель, заметив, что его машина уезжает, побежал за ней, но догнать не смог. Тогда он обратился в ближайшую охранную службу. К погоне подключились сотрудники ГИБДД. Девушка гоняла на чужой машине по городу, а позже вовсе выехала на трассу Уфа-Оренбург. Предварительно установлено, что 24-летняя девушка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила самостоятельно покататься за рулем чужого автомобиля. Не имея водительского удостоверения и навыков вождения авто, в ходе угона она совершила ДТП с двумя автомобилями. В результате никто не пострадал, а угонщица была задержана полицейскими. Как оказалось, девушка уже имела опыт нарушения законов. Ранее она привлекалась к административной ответственности по статьям 6.9 и 6.9.1 КоАП РФ за потребление наркотических средств и уклонение от прохождения лечения от наркомании.

пресс-служба МВД по РБ