В Башкирии под поезда угодили лоси

В Башкирии зафиксировали два случая аварийных ситуаций на железной дороге с участием лесных животных. Об этом сообщили в пресс-службе уфимского МВД РФ на транспорте.

21 мая на 51 км станции Карламан под поезд попал лось. Машинист применил экстренное торможение. Удар удалось смягчить, однако животное всё равно получило травмы. Поезд продолжил движение после 8 минут вынужденной остановки.