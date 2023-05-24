В Башкирии из-за заморозков ввели режим ЧС

В некоторых районах Башкирии из-за заморозков введён режим ЧС. Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовой информации.
До 5 июня режим ЧС введён в Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Аургазинском, Бакалинском, Белебеевском, Белокатайском, Бирском, Благоварском, Буздякском, Гафурийском, Давлекановском, Дуванском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Краснокамском, Кигинском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Миякинском, Нуримановском, Салаватском, Туймазинском, Уфимском, Чекмагушевском, Чишминском и Шаранском районах.
Кроме того, здесь установлен региональный уровень реагирования. Администрациям совместно с руководителями отраслевых организаций и КФХ рекомендовано принять исчерпывающие меры по смягчению последствий.
В некоторых муниципалитетах зафиксирована гибель сельхозкультур.