Уфа приняла открытое первенство и чемпионат республики по карате OPEN-BASHKORTOSTAN

Это мероприятие проходит традиционно с 1994 года. На турнир собираются спортсмены из разных уголков региона. Конкуренцию составили специально приглашенные гости из Кыргызстана и Донецка, которые много лет приезжают в Уфу на этот форум.

Традиционные показательные выступления. Без них не обходится ни одна церемония открытия. Уже несколько лет подряд на уфимские соревнования приглашаются гости из других регионов страны. На турнире OPEN-BASHKORTOSTAN почетными гостями стали ДНР и Кыргызстан. В том числе Аруна Рысбекова. Она не первый год в Башкортостане. Уже в семь лет она стала чемпионкой мира. И подтвердила этот статус в 2021 году.

Всегда, когда тренер говорит: «Ты сможешь это сделать». Тебе становится приятно, ты веришь в себя. У тебя не пропадает дух и ты выигрываешь. И насчет тренировки тоже. Нужно очень много стараться и отрабатывать все удары. Аруна Рысбекова, участница соревнований /Кыргызстан/

Среди участников – и опытные ветераны, и совсем юные спортсмены. Порядка 200 каратистов вышли на татами. Соревновались в разных дисциплинах – ката и кумите. В том числе Нурдоолот Рысбеков. Он выступает в возрастной категории 60+. На уфимских соревнованиях он завоевал золотые медали.

А вот Егору Николаеву пришлось непросто. Вместе с Никитой Гущиным они выпускались из одного клуба-карате, а теперь встретились в качестве соперников. Егор выиграл две встречи и по итогам стал победителем соревнований.

Соперник достаточно достойный, мы с ним на тренировках работали. Оба знаем плюсы свои, минусы, кто как работает. Из-за этого еще сложнее становится работать. Сначала Никита меня выигрывал, потом инициативу переловил все-таки, я и сумел победить. Егор Николаев, победитель Открытого чемпионата по карате OPEN-BASHKORTOSTAN

На турнир приехали спортсмены из Учалов, Кумертау. Были представлены сразу несколько школ Уфы.

Карате развивается, что могу сказать, растим поколение, хочется сказать, что с каждым годом прибавляется все больше и больше городов именно в этой федерации. И очень отрадно, что уровень соревнований растет. И это очень радует нас. Алексей Скоблилкин, тренер по карате /Кумертау/