Уфа приняла открытое первенство и чемпионат республики по карате OPEN-BASHKORTOSTAN

Это мероприятие проходит традиционно с 1994 года. На турнир собираются спортсмены из разных уголков региона. Конкуренцию составили специально приглашенные гости из Кыргызстана и Донецка, которые много лет приезжают в Уфу на этот форум.
Традиционные показательные выступления. Без них не обходится ни одна церемония открытия. Уже несколько лет подряд на уфимские соревнования приглашаются гости из других регионов страны. На турнире OPEN-BASHKORTOSTAN почетными гостями стали ДНР и Кыргызстан. В том числе Аруна Рысбекова. Она не первый год в Башкортостане. Уже в семь лет она стала чемпионкой мира. И подтвердила этот статус в 2021 году.
Среди участников – и опытные ветераны, и совсем юные спортсмены. Порядка 200 каратистов вышли на татами. Соревновались в разных дисциплинах – ката и кумите. В том числе Нурдоолот Рысбеков. Он выступает в возрастной категории 60+. На уфимских соревнованиях он завоевал золотые медали.
А вот Егору Николаеву пришлось непросто. Вместе с Никитой Гущиным они выпускались из одного клуба-карате, а теперь встретились в качестве соперников. Егор выиграл две встречи и по итогам стал победителем соревнований.
На турнир приехали спортсмены из Учалов, Кумертау. Были представлены сразу несколько школ Уфы.
Этот чемпионат проводится в 34-й раз. Лучших выявили в личных и командных зачетах. На первом месте расположилась Уфа, на втором – Учалы, ну а тройку замкнул город Кумертау.