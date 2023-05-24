Артём Меркулов из Уфы стал чемпионом России по дзюдо в спорте слепых

В финале борец одержал победу над соперником из Хабаровска. Соревнования прошли в подмосковном Раменском, всего сборная республики привезла домой четыре медали.
Артём Меркулов по-настоящему опытный и проверенный спортсмен. Двукратный чемпион Европы и чемпион мира по дзюдо среди слепых и слабовидящих спортсменов. Нет ничего удивительного, что на чемпионате России он лишь подтвердил свой статус. На турнире в Раменском Меркулов провёл три схватки. Самая непростая была в полуфинале, где он одолел соперника из Дагестана. А в решающем поединке справился со спортсменом из Хабаровска.
Дзюдо незрячих спортсменов имеет особенности. В первую очередь, у борцов развиваются координационные способности. На соревнованиях в Раменском ещё трое наших дзюдоистов завоевали медали: у Алсу Насыровой – серебро, у Кристины Погореловой и Кирилла Ситдикова – бронза. Ездил на соревнования и Александр Угланов, но в этот раз спортсмен выступил не очень удачно.
Команда слепых и слабовидящих дзюдоистов в сборной республики небольшая. Другое дело – сборная Башкортостана среди глухих. Здесь у нас традиционно мощная команда, которая совсем недавно вернулась из Зеленограда с турнира по самбо. В составе сборной сразу 13 медалистов. Теперь они выступят на Чемпионате России по дзюдо, который совсем скоро стартует в Уфе. Подготовка проходит под руководством Валентина Пегова.
Соревнования пройдут в «Приозерном» 25-26 мая. Всего в столицу Башкортостана приедут порядка 130 дзюдоистов. Сборную республики будут представлять 18 спортсменов.