В Уфе прошел республиканский турнир по художественной гимнастике «Аленький цветочек»

Мастер-класс от сборницы России и завершение соревновательного сезона для юных гимнасток. В Уфе прошел традиционный республиканский турнир по художественной гимнастике «Аленький цветочек». Посмотреть за выступлениями башкирских художниц приехала мастер спорта международного класса Мария Победушкина.

Последние наставления перед выходом на ковер. Многие участницы не в первый раз выступают на Открытом республиканском турнире «Аленький цветочек». Но сейчас волнение удается скрыть с трудом. Кроме судей и зрителей, в зале присутствует член сборной России по художественной гимнастике Мария Победушкина. Победительница и призер международных соревнований провела в Уфе мастер-класс для юных спортсменок.

Когда я была маленькая, я так не воспринимала соревнования. Потому что не очень осознанный возраст, главное, что ты выходишь, за тебя болеют родители. Маленьким детям приятно выходить. Это их полторы минуты славы.

В гимнастике для основной взрослой команды сезон еще не закончен, Мария Победушкина вместе с остальными сборницами отправится в Сочи, где пройдет подготовка к международному турниру, который состоится в середине июля в Минске. Тогда как участницы республиканского состязания завершают этим турниром спортивный год, а потому особенно стараются.

Были ошибки большие, я потеряла предмет один раз, это плохо. Сейчас я отрабатываю ошибки, которые совершила в обруче. Нелли Гайсина, участница соревнований

Всего на «Аленьком цветочке» в Уфе выступили почти 400 спортсменок. Соревнования проходили с предметом и без него. Только для первого дня турнира каждая участница подготовила минимум по два разных номера. Всего гимнастки разучивали с тренерами до пяти номеров. Задача атлеток – набрать как можно больше баллов и повысить свой спортивный разряд до первого взрослого.

«Аленький цветочек» – традиционные соревнования, собираются на эти соревнования спортсменки со всего Башкортостана. Оксана Бикбулатова, президент Федерации художественной гимнастики Республики Башкортостан