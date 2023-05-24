В Уфе проходят съемки проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие»

Съемки проходят по достопримечательностям и знаковым местам, связанным с Федором Шаляпиным. Премьера фильма состоится 10 июля в Кисловодске. Увидеть картину можно на официальном сайте проекта и социальных платформах. Знаменитый оперный певец Федор Иванович Шаляпин родом из Казани, но свою карьеру артиста начал именно в Уфе. В рамках проекта в башкирской филармонии прошел концерт, посвященный творчеству артиста.