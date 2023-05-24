В Уфе проходят съемки проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие»

 Организатор и идейный вдохновитель программы о великих музыкантах – Оксана Фёдорова. Цель проекта – популяризация классического наследия и поддержка юных талантов, которые занимаются академическим искусством.

Съемки проходят по достопримечательностям и знаковым местам, связанным с Федором Шаляпиным. Премьера фильма состоится 10 июля в Кисловодске. Увидеть картину можно на официальном сайте проекта и социальных платформах. Знаменитый оперный певец Федор Иванович Шаляпин родом из Казани, но свою карьеру артиста начал именно в Уфе. В рамках проекта в башкирской филармонии прошел концерт, посвященный творчеству артиста.

Вот эта жажда и желание состояться. Беззаветная вера в свою мечту, именно начиналась здесь. Мы снимаем его первые музыкальные шаги именно в Уфе. Дальше продолжим съемки в Кисловодске, Москве и Санкт-Петербурге.

Оксана Фёдорова, основатель благотворительного фонда и ведущая проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие»
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