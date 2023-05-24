В Уфе провели литературный конкурс «Слово о Расуле Гамзатове»

В год столетия советского поэта Расула Гамзатова Ассамблея народов и Дом дружбы народов совместно с башкирской республиканской общественной организацией Дагестанской национальной культуры провели литературный конкурс «Слово о Расуле Гамзатове», который состоялся в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди.

Мудрец, поэт, мыслитель. Его творчество вдохновляет новые поколения читателей, потому что произведения – о любви, дружбе, призвании. И кажется, финалисты конкурса «Слово о Расуле Гамзатове» прониклись стихами поэта.

Если в первом туре состоялся конкурс письменных работ-эссе, во втором организовали интерактивный телемост Уфа- Махачкала, мастерство ребят оценивали представители Дагестана. Из 47 старшеклассников вышли в финал 20 участников. К творческому конкурсу подготовили полюбившиеся стихи Гамзатова. Самым популярным оказалось знаменитое «Берегите друзей».