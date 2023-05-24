В Башкирии введут усиленный контроль за безопасностью газового оборудования

«Нарушения в этой сфере могут иметь трагические последствия. Неполадки в газовом оборудовании приводят к взрыву бытового газа с обрушением целых подъездов и гибелью людей. Не все осознают масштаб, но столь же опасны неисправные дымоходы и вентканалы, а это очень распространенная на сегодня проблема», – рассказал Константин Толкачев.