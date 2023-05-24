В Башкирии введут усиленный контроль за безопасностью газового оборудования

В республике усилят контроль за безопасностью газового оборудования. Также особое внимание уделят состоянию дымоходов и вентканалов.
По информации пресс-службы Государственного собрания - Курултая, на ближайшем заседании парламента депутаты республики рассмотрят пакет поправок к закону о регулировании жилищных отношений. Спикер Госсобрания Константин Толкачев подчеркивает, что необходимо обеспечить безопасную эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
«Нарушения в этой сфере могут иметь трагические последствия. Неполадки в газовом оборудовании приводят к взрыву бытового газа с обрушением целых подъездов и гибелью людей. Не все осознают масштаб, но столь же опасны неисправные дымоходы и вентканалы, а это очень распространенная на сегодня проблема», – рассказал Константин Толкачев.