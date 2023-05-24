Российские ученые разработали материал для профилактики тромбоза

Российские ученые разработали материал для профилактики тромбоза. Покрытие, созданное учеными, сможет использоваться в аппарате вспомогательного кровообращения «Спутник».

Фото №1 - Российские ученые разработали материал для профилактики тромбоза

Материал протестировали в лаборатории, а результаты опытов показали, что он способен предотвращать образование тромбов на поверхности аппарата вспомогательного кровообращения. Также это покрытие может быть использовано для создания систем очистки крови.

В настоящее время, чтобы повысить эффективность разработки, ученые столкнулись с проблемой гемосовместимости материала, которая определяется способностью не влиять отрицательно на свойства крови. Негемосовместимые материалы повлекут последствия для здоровья. 

Исследования, которые направленны на решение данной проблемы, включают изучение различных материалов и покрытий, которые могут быть использованы при производстве аппарата «Спутник». 

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