Российские ученые разработали материал для профилактики тромбоза

Российские ученые разработали материал для профилактики тромбоза. Покрытие, созданное учеными, сможет использоваться в аппарате вспомогательного кровообращения «Спутник».

Материал протестировали в лаборатории, а результаты опытов показали, что он способен предотвращать образование тромбов на поверхности аппарата вспомогательного кровообращения. Также это покрытие может быть использовано для создания систем очистки крови.

В настоящее время, чтобы повысить эффективность разработки, ученые столкнулись с проблемой гемосовместимости материала, которая определяется способностью не влиять отрицательно на свойства крови. Негемосовместимые материалы повлекут последствия для здоровья.