Радий Хабиров посетил Аургазинский район с рабочей поездкой

Позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением 20 населенных пунктов. В Аургазинском районе реконструируют 45 километров водовода. На объекте побывал сегодня Глава Башкортостана. Также Радий Хабиров посетил стройплощадку придорожного торгового центра в селе Толбазы.

Это первая партия продукции, полученная на заводе «Керамические технологии» после модернизации. Производительность предприятия выросла почти вдвое и составляет 21 миллион кирпичей в год. Изменилось и качество продукции. Инвестпроект по модернизации производства при поддержке муниципалитета практически реализован. Здесь смонтировали новое оборудование глиноподготовки, заменили пресс, автомат резки и укладки кирпичей. Кроме того, автоматизировали линию формовки и печь обжига. Общий объем инвестиций составил 220 миллионов рублей.

Новые рабочие места должны появиться и с введением в эксплуатацию придорожного торгового центра «Живое село» в Толбазах. Комплекс начали возводить в 2020-м, а в прошлом году строительство приостановили. Довести до конца начатое теперь должны новые инвесторы. Радий Хабиров пригласил представителей компании на один из «Инвестчасов», чтобы обсудить планы по завершению проекта.

Я сам согласовал выделение этого земельного участка. Здесь хорошее место, загруженная трасса. Почему-то дело вначале не заладилось. Сейчас пришел новый инвестор, и мы и его поддержим. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

А вот реконструкция водопровода позволит обеспечить чистой питьевой водой 20 населенных пунктов Аургазинского и Гафурийского районов. Построенные в 1978 году сети уже серьезно устарели. Вместо старых стальных положат новые пластиковые трубы с минимальным сроком службы 50 лет. В общей сложности предстоит заменить 45 километров сетей водоснабжения. Срок окончания контракта – 1 декабря 2023 года. Однако подрядчики планируют завершить работы раньше этого срока. Следующим этапом будет строительство водозабора с реконструкцией насосной станции.

Загородная учебная база Уфимского института МВД может стать площадкой для размещения филиала учебного центра военно-патриотического воспитания «Авангард» парка «Патриот». Решение о выделении средств на строительство из республиканского бюджета уже принято.

Заехал Радий Хабиров и в музей-мастерскую творческой группы «Кирач». Единственная в республике и одна из немногих в России гончарная мастерская, где вся керамика изготавливается из собственной глины. Руководит объединением преподаватель Аургазинского многопрофильного колледжа Заки Нагаев. Он создает настоящие эксклюзивные шедевры. Его керамические сувениры стали туристическим брендом Аургазинского района.