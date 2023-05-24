Как в Башкирии проходит основной этап ОГЭ-2023

Почти 12 тысяч 9-классников сдают сегодня ОГЭ в Башкортостане. Стартовал основной этап. В 2023-м утверждено два обязательных предмета – русский язык и математика, а также два предмета по выбору. Также будет шанс пересдать, но только по уважительным причинам, например, из-за болезни. Всего организовано 405 пунктов для проведения экзаменов. Один из них – в Уфе, в 35-й школе. Там на проверку знаний зарегистрировано 155 выпускников.

Ярлыки нужно снять, чтобы проверяющие не оказались предвзяты. Логика проста: этикетки и обложки паспортов – потенциальные тайники для шпаргалок. Впрочем, 9-классники сами будто и не намерены обманывать экзаменаторов.

Правила проведения ОГЭ схожи с ЕГЭ. На входе проверяют не только температуру, но и содержание железа в карманах. Металлоискателем ищут телефоны. Ребята распределены по кабинетам, у каждого отдельная парта.

Для решения задач в кабинетах есть лупы и приборы для построения электрической цепи. С собой у школьников нет никаких гаджетов, на экзамене по физике разрешены калькуляторы. И, конечно, с собой ребята взяли пищу для ума, а точнее, глюкозу для работы мозга.