В Башкирии соседи семьи, погибшей в пожаре, рассказали подробности

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Благоварском районе, в котором погибли четыре человека. В доме находились пожилые супруги, сын пенсионерки и внук. Сообщение о возгорании в селе Старокучербаево поступило ночью. Когда пожарные прибыли на место, пламенем был охвачен не только дом пострадавших, но и баня и сарай. По предварительной информации, дома не был установлен извещатель.
Соседских смельчаков останавливало даже не пламя, а сильный жар еще на подступах к дому. От высокой температуры спеклись все растения в глубине соседского огорода. Из этого бака Шамиль Биглов и Магира Хакимова, выбежав из дома, поливали стены, чтобы огонь не перекинулся на их двор. В это же время, 4 часа утра, сельчане поняли, что шансов спасти кого-то из пылающего здания уже не осталось. Хозяин дома Наиль рос на их глазах и теперь также погиб. Вместе с 67-летней супругой, 45-летним пасынком и несовершеннолетним внуком.
Погибший хозяин дома родом из Благоварского района. В молодости уехал в Узбекистан, говорят соседи. Откуда спустя время вернулся с супругой и её сыном от первого брака и поселился на родине. Пожар начался поздно ночью, когда в деревне все спали. Поэтому возгорание заметили, когда постройка уже была охвачена огнем.
На месте происшествия работали следователи и криминалисты совместно с сотрудниками МЧС.
Специалистам предстоит установить, что же стало причиной возгорания. Известно, что дом не был оборудован пожарным извещателем. И скорее всего, семья погибла во сне.