В Башкирии соседи семьи, погибшей в пожаре, рассказали подробности

Возбуждено уголовное дело по факту  пожара в  Благоварском районе, в котором погибли четыре человека. В доме находились пожилые супруги, сын пенсионерки и внук. Сообщение о возгорании  в селе Старокучербаево поступило ночью. Когда пожарные прибыли на место, пламенем был охвачен не только дом пострадавших, но и баня и сарай. По предварительной информации, дома не был установлен извещатель.

Соседских смельчаков останавливало даже не пламя, а сильный жар еще на подступах к дому. От высокой температуры спеклись все растения в глубине соседского огорода. Из этого бака Шамиль Биглов и Магира Хакимова, выбежав из дома, поливали стены, чтобы огонь не перекинулся на их двор. В это же время, 4 часа утра, сельчане поняли, что шансов спасти кого-то из пылающего здания уже не осталось. Хозяин дома Наиль рос на их глазах и теперь  также погиб. Вместе с 67-летней супругой, 45-летним пасынком и несовершеннолетним внуком.

Хорошая семья была, он Коран читал, хороший человек.

Магира Хакимова, соседка погибших

Мы учителя, учили его, хороший человек, семейное положение тоже хорошее.

Шамиль Биглов, сосед погибших
Фото №1 - В Башкирии соседи семьи, погибшей в пожаре, рассказали подробности

Погибший хозяин дома родом из Благоварского района. В молодости уехал в Узбекистан, говорят соседи. Откуда спустя время вернулся с супругой и её сыном от первого брака и поселился на родине. Пожар начался поздно ночью, когда в деревне все спали. Поэтому возгорание заметили, когда постройка уже была охвачена огнем.

Мы когда проснулись и увидели, поздно уже было, крыша горела, руками там ничего не потушишь. Стресс, конечно, соседи. Работа не идет.

Ханиф Багманов, сосед погибших

На месте происшествия работали следователи и криминалисты совместно с сотрудниками МЧС.

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Органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по  статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту обнаружения тел четверых человек во время пожара в частном доме. Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются причина возгорания, а также иные причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан

Специалистам предстоит установить, что же стало причиной возгорания. Известно, что дом не был оборудован пожарным извещателем. И скорее всего, семья погибла во сне.

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