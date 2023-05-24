В Башкирии соседи семьи, погибшей в пожаре, рассказали подробности

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Благоварском районе, в котором погибли четыре человека. В доме находились пожилые супруги, сын пенсионерки и внук. Сообщение о возгорании в селе Старокучербаево поступило ночью. Когда пожарные прибыли на место, пламенем был охвачен не только дом пострадавших, но и баня и сарай. По предварительной информации, дома не был установлен извещатель.

Соседских смельчаков останавливало даже не пламя, а сильный жар еще на подступах к дому. От высокой температуры спеклись все растения в глубине соседского огорода. Из этого бака Шамиль Биглов и Магира Хакимова, выбежав из дома, поливали стены, чтобы огонь не перекинулся на их двор. В это же время, 4 часа утра, сельчане поняли, что шансов спасти кого-то из пылающего здания уже не осталось. Хозяин дома Наиль рос на их глазах и теперь также погиб. Вместе с 67-летней супругой, 45-летним пасынком и несовершеннолетним внуком.

Хорошая семья была, он Коран читал, хороший человек. Магира Хакимова, соседка погибших

Мы учителя, учили его, хороший человек, семейное положение тоже хорошее. Шамиль Биглов, сосед погибших

Погибший хозяин дома родом из Благоварского района. В молодости уехал в Узбекистан, говорят соседи. Откуда спустя время вернулся с супругой и её сыном от первого брака и поселился на родине. Пожар начался поздно ночью, когда в деревне все спали. Поэтому возгорание заметили, когда постройка уже была охвачена огнем.

Мы когда проснулись и увидели, поздно уже было, крыша горела, руками там ничего не потушишь. Стресс, конечно, соседи. Работа не идет. Ханиф Багманов, сосед погибших

На месте происшествия работали следователи и криминалисты совместно с сотрудниками МЧС.

Органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту обнаружения тел четверых человек во время пожара в частном доме. Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются причина возгорания, а также иные причины и условия, способствовавшие произошедшему. Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан