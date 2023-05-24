В Уфе проходит турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана

В Уфе стартовал турнир памяти заслуженного тренера СССР Владимира Алексеевича Бормана по греко-римской борьбе. Соревнования проводятся уже в 37-й раз. За звание лучших в первенстве России по греко-римской борьбе в столице Башкирии в течение трёх дней поборются спортсмены из более чем 60 регионов страны в возрасте до 16 лет.
Алексей Жданов из Иркутска свою первую победу в турнире ждал долго. Схватка против представителя Краснодарского края затянулась из-за выброшенного со стороны его тренера челленджа. Юноша всё-таки одержал тяжелую победу и теперь рассчитывает завоевать медали. Тем более необходимый опыт выступлений у Жданова уже есть.
Всего в столицу республики приехали 660 спортсменов. Схватки проходят в течение трёх дней на четырёх коврах. Медали будут разыграны в 15 весовых категориях. Приехали на соревнования и многие прославленные борцы нашей страны. Вчера тонкостями борьбы на мастер-классе с участниками соревнований поделились трёхкратный чемпион мира Мнацакан Искандарян, серебряный призёр Олимпийских игр Рустам Тотров и двукратный чемпион Европы Адам Курак.
Фаворитами во многих весовых категориях считают представителей Южного федерального округа. Однако борцы из нашей республики готовы оказать им сопротивление. За медали поборется сразу 31 спортсмен из Башкортостана.
Сегодня прошли квалификационные схватки, завтра стартуют финалы в восьми весовых категориях. В заключительный день будет разыграно ещё семь комплектов медалей среди тяжеловесов.