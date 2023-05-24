В Уфе проходит турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана

В Уфе стартовал турнир памяти заслуженного тренера СССР Владимира Алексеевича Бормана по греко-римской борьбе. Соревнования проводятся уже в 37-й раз. За звание лучших в первенстве России по греко-римской борьбе в столице Башкирии в течение трёх дней поборются спортсмены из более чем 60 регионов страны в возрасте до 16 лет.

Алексей Жданов из Иркутска свою первую победу в турнире ждал долго. Схватка против представителя Краснодарского края затянулась из-за выброшенного со стороны его тренера челленджа. Юноша всё-таки одержал тяжелую победу и теперь рассчитывает завоевать медали. Тем более необходимый опыт выступлений у Жданова уже есть.

Я решил рискнуть, сделать бедром с головой, чтобы получить баллы, потом смотрю, когда сделал приём, у нас борьба пошла странная. Он снизу, между ног у меня, я пытаюсь его вытащить, и мой папа вместе с тренером решили, что лучше выкинуть челлендж. Алексей Жданов, участник соревнований

Всего в столицу республики приехали 660 спортсменов. Схватки проходят в течение трёх дней на четырёх коврах. Медали будут разыграны в 15 весовых категориях. Приехали на соревнования и многие прославленные борцы нашей страны. Вчера тонкостями борьбы на мастер-классе с участниками соревнований поделились трёхкратный чемпион мира Мнацакан Искандарян, серебряный призёр Олимпийских игр Рустам Тотров и двукратный чемпион Европы Адам Курак.

Самый такой интересный возраст, где дети с чистыми лицами. Открытые эмоции, приехал посмотреть борьбу. Мне интересно посмотреть потенциал наших детей, на которых в дальнейшем будем ставить акцент, кого растить, наших преемников. Адам Курак, двукратный чемпион Европы по борьбе

Фаворитами во многих весовых категориях считают представителей Южного федерального округа. Однако борцы из нашей республики готовы оказать им сопротивление. За медали поборется сразу 31 спортсмен из Башкортостана.

Для нас это самые большие соревнования на сегодня, с прошлого года готовимся, но для того, чтобы бороться на Россию, нужно отобраться. Готовились, выезжали на предварительные старты. Ильфак Ибатуллин, тренер спортивной школы №14 Республики Башкортостан