Стало известно о состоянии младенца, скатившегося на коляске в озеро в Уфе

Многие интересовались состоянием 6-дневного ребёнка, который перевернулся вместе с коляской в озеро. После происшествия он был под наблюдением врачей 17 больницы. С малышом все в порядке! Он уже дома, в кругу семьи.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ