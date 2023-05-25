Стало известно о состоянии младенца, скатившегося на коляске в озеро в Уфе

Стало известно о состоянии ребенка, который скатился на коляске в озеро. Инцидент произошел в Уфе около озера Долгое.
Информацию о состоянии младенца сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
Трагедия произошла 17 мая. Бабушка катала девочку на коляске вокруг озера, а также приглядывала за 1,5 годовалым внуком.
Последний в какой-то момент убежал в сторону, она отвлеклась на него, а коляска скатилась в воду. Происходящее заметил экс-полицейский и ветеран Чечни Наиль Якупов. Он бросился в воду за младенцем и спас его.