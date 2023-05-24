В Башкирии полиция задержала браконьеров

В Белокатайском районе сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты. Информация в полицию поступила от госинспектора Минэкологии РБ.

Полиция установила место раздела туши лося, однако двое подозреваемых утверждали, что нашли мясо в лесу. При проверке выяснилось, что один из них зарегистрирован как владелец охотничьего оружия.

Предварительно установлено, что 38-летний житель города Октябрьского приехал к своим родственникам в Белокатайский район. Ночью он отправился в лес, якобы потому что не мог уснуть. Там он заметил лося, которого застрелил из собственного ружья. Мужчина позвал своего друга, чтобы разделать тушу животного. Оружие оставил у родственников в другом селе.