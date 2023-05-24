В Башкирии девушка угнала чужой автомобиль

В полицию города Кумертау обратилась местная жительница с заявлением об угоне автомобиля. Женщина сообщила, что ее иномарку «Пежо» угнала неизвестная девушка. Об этом сообщает МВД по Башкирии.
По словам потерпевшей, в день угона она одолжила автомобиль родственнику. 39-летний мужчина, катаясь поздним вечером по городу, предложил подвести 24-летнюю незнакомку. Желая приятно провести время, мужчина предложил девушке посмотреть на ночной город. Мужчина остановил автомобиль возле круглосуточного кафе и вышел из машины, чтобы купить еды.
В это время девушка поменяла планы, пересела на место водителя и угнала иномарку. Потерпевший, заметив, как машина отъезжает, бросился в погоню, но догнать не сумел. После этого мужчина вызвал полицию. Установлено, что девушка гоняла на чужом автомобиле не имея прав и навыков вождения. Спустя некоторое время погони девушку задержали сотрудники ГИБДД. В отношении 24-летней жительницы Кумертау возбуждено уголовное дело.