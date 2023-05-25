Житель Башкирии сознался в незаконном убийстве лося

В Октябрьском мужчина убил лося и пытался замести следы преступления с помощью друга. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Инцидент произошел ночью на территории леса в Белокатайском районе республики. Приехав в гости к родственникам, злоумышленник отправился в чащу, где и случилось преступление. Застрелив животное из своего ружья, 38-летний мужчина позвал приятеля, с которым разделал лося и погрузил мясо в машину. Тогда их и остановил сотрудник минэкологии региона, вызвавший полицию.
Мужчина успел спрятать в селе Апутово у родственников. Его наличие было установлено в ходе проверки подозреваемого.
Жителю Октябрьского грозит уголовное наказание, а также ему придется ответить перед законом за нарушения правил хранения и передачи оружия.