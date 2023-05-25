Житель Башкирии сознался в незаконном убийстве лося

В Октябрьском мужчина убил лося и пытался замести следы преступления с помощью друга. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - Житель Башкирии сознался в незаконном убийстве лося

Инцидент произошел ночью на территории леса в Белокатайском районе республики. Приехав в гости к родственникам, злоумышленник отправился в чащу, где и случилось преступление. Застрелив животное из своего ружья, 38-летний мужчина позвал приятеля, с которым разделал лося и погрузил мясо в машину. Тогда их и остановил сотрудник минэкологии региона, вызвавший полицию.

Мужчина успел спрятать в селе Апутово у родственников. Его наличие было установлено в ходе проверки подозреваемого.

Перед тем, как поехать в Октябрьский, злоумышленник сказал, что ему нужно заехать в Апутово, чтобы забрать ключи от дома. Он тайно попросил родственника поскорее привезти ружье к нему домой до того, как они туда прибудут с полицией. Прибыть на место раньше не получилось, поэтому ружье оставили у брата злоумышленника. Когда полицейские не обнаружили оружие дома, мужчина придумал историю про брата, но обман был раскрыт. В рассказе полицейские выявили немало противоречий, и, не выдержав веса собственной лжи, злоумышленник решил сознаться.

пресс-служба МВД по РБ

Жителю Октябрьского грозит уголовное наказание, а также ему придется ответить перед законом за нарушения правил хранения и передачи оружия.

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