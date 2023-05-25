Житель Башкирии сознался в незаконном убийстве лося

Перед тем, как поехать в Октябрьский, злоумышленник сказал, что ему нужно заехать в Апутово, чтобы забрать ключи от дома. Он тайно попросил родственника поскорее привезти ружье к нему домой до того, как они туда прибудут с полицией. Прибыть на место раньше не получилось, поэтому ружье оставили у брата злоумышленника. Когда полицейские не обнаружили оружие дома, мужчина придумал историю про брата, но обман был раскрыт. В рассказе полицейские выявили немало противоречий, и, не выдержав веса собственной лжи, злоумышленник решил сознаться.

пресс-служба МВД по РБ