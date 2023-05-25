На площадке международного форума в Уфе прошел «Газовый диктант»

Уфимские студенты могли почувствовать себя нефтяниками и проверить свои знания в газовой отрасли. В рамках международной научно-практической конференции «Нефть.Газ.Технологии» студенты УГНТУ писали «Газовый диктант».
Участникам нужно было ответить на 25 вопросов, связанных с историей газовой промышленности страны, выдающимися работниками отрасли и знаменательными датами.
Мероприятие проводится второй год подряд с целью приобщения молодежи к профессии в области энергетики ,газо- и нефтепереработки.