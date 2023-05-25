В Уфе запланирована реконструкция парка имени Ленина

В Кировском районе Уфы запланирована реконструкция парка имени Ленина. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил внести предложения по его модернизации, сообщили в пресс-службе администрации руководителя республики.
В ходе обхода парка им. Ленина Радий Хабиров указал на пешеходные зоны парка, которые требуют ремонта. Руководитель республики отметил, что нельзя допускать ошибок во время реконструкции.
Известно, что по периметру парку проложат беговую дорожку с мягким покрытием, на территории общественного пространства обновят освещение, отремонтируют фонтаны, установят система видеонаблюдения и малые архитектурные формы.
Фото: glavarb.ru.