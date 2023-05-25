В Уфе запланирована реконструкция парка имени Ленина

Обязательно посоветуемся с жителями. Потому что парк имеет республиканский статус. Он важен всем: уфимцам, ишимбайцам, бурзянцам и аскинцам. Приняли базовое решение, что необходимо менять плитку, освещение. Мы проведём реновацию этой территории. Менять структуру парка, предназначение, его цели и задачи не будем. И в этом будет, наверное, главное искусство.

Радий Хабиров, Глава Башкирии