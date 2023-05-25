В Уфе запланирована реконструкция парка имени Ленина

В Кировском районе Уфы запланирована реконструкция парка имени Ленина. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил внести предложения по его модернизации, сообщили в пресс-службе администрации руководителя республики.

Фото №1 - В Уфе запланирована реконструкция парка имени Ленина

В ходе обхода парка им. Ленина Радий Хабиров указал на пешеходные зоны парка, которые требуют ремонта. Руководитель республики отметил, что нельзя допускать ошибок во время реконструкции.

Обязательно посоветуемся с жителями. Потому что парк имеет республиканский статус. Он важен всем: уфимцам, ишимбайцам, бурзянцам и аскинцам. Приняли базовое решение, что необходимо менять плитку, освещение. Мы проведём реновацию этой территории. Менять структуру парка, предназначение, его цели и задачи не будем. И в этом будет, наверное, главное искусство.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Известно, что по периметру парку проложат беговую дорожку с мягким покрытием, на территории общественного пространства обновят освещение, отремонтируют фонтаны, установят система видеонаблюдения и малые архитектурные формы.

Фото: glavarb.ru.

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