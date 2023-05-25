Куда сходить с ребенком в День защиты детей в Уфе

В башкирской столице 1 июня в Международный день защиты детей пройдут различные мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Уфы.
Общегородское праздничное мероприятие «Уфа – столица детства!» пройдет 1 июня с 14:00 до 18:00 на территории креативного пространства «Арт-КВАДРАТ». Гостей ждут мастер-классы, игровые площадки, конкурс для детей «Юные таланты» и концертная программа.
На набережной реки Белой в 13:00 стартует «Семейный фестиваль», который проводит некоммерческая организация «МногодетОК». Здесь же площадки различных активностей организуют городские управления культуры и спорта, а также молодежные объединения. Праздник продлится до 20:00.
В Городском дворце культуры с 10:30 до 15:00 пройдет День детского здоровья. В программе – выступления и консультации врачей Школы здоровья Regina Doctor, сюрпризы и подарки.
В парках игровые и развлекательные программы начнутся с 11:00. Каждый район города организует центральную районную площадку и локальные праздники в микрорайонах и отдаленных территориях. Ряд мероприятий состоится на базе образовательных организаций, в городских библиотеках, на игровых площадках на базе подростковых клубов.
Дню защиты детей также посвящен фестиваль детского творчества «Планета Детства». Отборочные этапы пройдут 28 мая и 4 июня, гала-концерт состоится 9 июня. Хедлайнером станет исполнитель хита «Ягода-малинка» Хабиб.
Фото: Администрация Уфы.