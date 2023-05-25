Куда сходить с ребенком в День защиты детей в Уфе

В парках игровые и развлекательные программы начнутся с 11:00. Каждый район города организует центральную районную площадку и локальные праздники в микрорайонах и отдаленных территориях. Ряд мероприятий состоится на базе образовательных организаций, в городских библиотеках, на игровых площадках на базе подростковых клубов.