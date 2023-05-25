Артур Идельбаев прокомментировал ответ Главы Башкирии министру обороны Украины

Я прочитал обращение Министра обороны Украины к башкирам. Понятны причины и посыл такого обращения в разгар противостояния наших государств. Сделано оно в русле принципа "разделяй и влавствуй". Если честно, оно было ожидаемо. Не только по отношению к башкирам, но и другим народам России. Почему-то, нашим недругам наивно кажется, что в сложные моменты истории России - это то время, когда можно настраивать наши народы друг против друга. Но это абсолютно не так. История показывает, что это, наоборот, время, когда наши народы сплачиваются. А уж башкиры - тем более. Наш народ - воин. Он имеет вековые воинские традиции. И присоединился он к Русскому государству добровольно 450 лет назад именно на условиях несения воинской повинности. И с тех пор, вот уже четыре с половиной века, история моего народа тесно переплетена с историей защиты интересов нашей общей родины - России. Со временем славные воинские традиции башкир стали общими для многогационального народа Башкортостана. И сейчас мы видим огромное количество добровольцев из нашей республики, которые откликнулись на призыв защиты интересов нашего государства. И оно будет только расти. А среди жителей Башкортостана, наверное, не осталось ни одного человека, кто бы не внёс и продолжает вносить посильную помощь для своих земляков, находящихся в строю. Очень правильно сделал Глава Башкортостана дав достойный ответ Министру Обороны Украины на его обращение к башкирам. Радий Фаритович не просто руководитель Башкортостана, но он ещё и лидер нашей нации и имеет полное право на ответ от имени нашего народа. Мы башкиры, полностью поддерживаем его.

Артур Идельбаев, заместитель директора АНО Центр развития туризма Республики Башкортостан