Две жительницы Башкирии похитили женщину, а после избили

В Белебее перед судом предстанут две местные жительницы. Их обвинили в похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью.

В январе 2021 года женщина заподозрила своего мужа в измене. Своей родственнице она предложила найти разлучницу и отомстить ей. Они выманили женщину из дома под предлогом важного разговора, посадили в машину и насильно вывезли на кладбище. Там они несколько часов удерживали несчастную, избивали и угрожали убийством.

После женщины привезли разлучницу к дому, где проживает мужчина, для дальнейшего разбирательства. Увидев, что она пытается воспользоваться сотовым телефоном, одна из злоумышленниц выхватила его из рук. К счастью, неправомерные действия были пресечены прибывшими сотрудниками правоохранительных органов.