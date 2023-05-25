В селе Красный Яр реализуют проект этнографического комплекса

Новая историческая русская деревня под Уфой. В селе Красный Яр реализуют проект этнографического комплекса. Согласно концепции, на одной территории – быт, культура, традиции и верования. Самому селу уже больше 400 лет, богатая история.

Для школьников это их первый урок истории. Лекция прошла в музее 25-й чапаевской дивизии. Говорили об одной из самых известных личностей эпохи гражданской войны в России. Каждый из ребят запомнил по факту, вместе – целая история.

В прошлом дом, в котором в каждой комнате портреты и бюсты Чапаева, – жильё священника. В 1919 году здесь расположили штаб 25-й стрелковой дивизии под командованием В.И.Чапаева, военным оказывали медицинскую помощь.

Музей станет частью будущей русской деревни. Так называется проект этнографического комплекса в селе Красный Яр. Покажут самобытность, культуру, традиции и верования. На территории есть и мечеть, а сейчас ремонтируют храм. Неким ядром концепции будет дом удельных крестьян, они действительно тут жили. Объект занесён в региональный реестр. Здание сейчас принадлежит сельскому поселению.

Пока же русский дом умещается в одной комнате в историко-культурном центре. Здесь же репетируют местные творческие коллективы. Возможно, в будущем они обретут свой отдельный уже настоящий дом – русской песни.